السعودية | شاهد.. سعوديون يحتفلون باليوم الوطني تحت الماء

شكرا لقرائتكم شاهد.. سعوديون يحتفلون باليوم الوطني تحت الماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في تجربة مثيرة، غاص 17 سعودياً الاثنين احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ89، واحتفوا بأداء العرضة السعودية في عمق 40 قدماً تحت مياه البحر الأحمر في جدة.

وقال أعضاء فريقي (صدى الأعماق) و(هيا نغوص) لـ"العربية.نت" إن الاحتفال باليوم الوطني تحت مياه البحر له طعم مختلف يجمع بين متعة الغوص وفرحة الاحتفال وأداء العرضة السعودية.

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وحمل أعضاء الفريق معهم العلم السعودي والشعارات الوطنية تتصدرها عبارة "همة حتى القمة".

كما أشاروا إلى أن هذه المبادرة تمت بمجهودهم كغواصين محترفين وتطلب الأمر منهم عدة أسابيع لأداء عدد من البروفات والتجهيزات لإنجاح هذه المهمة.

وعن الغوص بالثوب والشماغ، قال الكابتن حسن بخش، قائد فريق "هيا نغوص"، إن "الغوص بغير البدلة المخصصة يتطلب احترافية على قدر عالٍ من المهارة، ومراعاة في درجة الطفو وضربات الزعانف والأوزان المخصصة لكل غواص".