محمد بن مسعود - الدمام - دعت إلى التحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة استدعت وزارة التجارة 16 ألف مركبة فورد "Expedition" ولينكون "Navigator" لخلل مصنعي 2015-2017.

وقالت "التجارة" عبر حسابها في "تويتر": "التجارة" تكشف خللاً مصنعياً وتستدعي 16 ألف مركبة بعد فتح تحقيق فني مع الشركة المصنعة لاحتمالية تسرب أبخرة الوقود من المحرك قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق أثناء القيادة في الظروف الشاقة.

ودعت إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً. "التجارة": استدعاء 16 ألف مركبة "فورد" و"لينكون" لهذا السبب صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-24 استدعت وزارة التجارة 16 ألف مركبة فورد "Expedition" ولينكون "Navigator" لخلل مصنعي 2015-2017.

وقالت "التجارة" عبر حسابها في "تويتر": "التجارة" تكشف خللاً مصنعياً وتستدعي 16 ألف مركبة بعد فتح تحقيق فني مع الشركة المصنعة لاحتمالية تسرب أبخرة الوقود من المحرك قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق أثناء القيادة في الظروف الشاقة.

ودعت إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً. Advertisements 24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 02:41 PM دعت إلى التحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة دعت إلى التحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة استدعت وزارة التجارة 16 ألف مركبة فورد "Expedition" ولينكون "Navigator" لخلل مصنعي 2015-2017.

وقالت "التجارة" عبر حسابها في "تويتر": "التجارة" تكشف خللاً مصنعياً وتستدعي 16 ألف مركبة بعد فتح تحقيق فني مع الشركة المصنعة لاحتمالية تسرب أبخرة الوقود من المحرك قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق أثناء القيادة في الظروف الشاقة.

ودعت إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً. ، "التجارة": استدعاء 16 ألف مركبة "فورد" و"لينكون" لهذا السبب ،

المصدر : الخليج 365

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