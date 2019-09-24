، "الراجحي" يشكر القيادة لتحمّلها المقابل المالي للعمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - يسهم في تحفيز القطاع ويدفع للنمو والازدهار للقطاعات الأخرى

رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم الكبير الذي تحظى به الوزارة، منوهًا إلى قرار مجلس الوزراء بأن تتحمل الدولة لمدة ٥ سنوات المقابلَ المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية.

وأشار الوزير الراجحي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في منصة "تويتر"، إلى أنّ القرار الملكي سوف يُسهم في تحفيز القطاع ويدفع للنمو والازدهار للقطاعات الأخرى.

وكان مجلس الوزراء في جلسته اليوم، التي رأسها خادم الحرمين الشريفين؛ قد قرّر أن تتحمّل الدولة -لمدة خمس سنوات- المقابلَ المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقًا للفقرتين (1 ـ أ) و(2 ـ أ) من البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23/ 3/ 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتبارًا من 1/ 10/ 2019م.