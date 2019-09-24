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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت اليوم صاروخاً بالستياً من محافظة (عمران، مديرية حرف سفيان) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقوطه بعد الإطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.
وأوضح العقيد "المالكي" استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 04:44 PM
أكد أنه مستمر في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت اليوم صاروخاً بالستياً من محافظة (عمران، مديرية حرف سفيان) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقوطه بعد الإطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.
وأوضح العقيد "المالكي" استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
، "التحالف": مليشيا الحوثي تطلق صاروخاً بالستياً وسقط على المدنيين بصعدة ،
المصدر : الخليج 365
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