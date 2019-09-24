وزير النقل: ندرس فرض رسوم على بعض الطرق بعد هذه المدة والفرص في تطوير الخدمات ستطرح قريبا للقطاع...

كشف وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، عن عدد من مشروعات جديدة وشيكة في قطاع النقل، بينها منصات لوجستية بمدينتي جدة والدمام، وطرح لوائح المنطقة الاقتصادية بالرياض، ودراسة إطلاق منصات في جازان ورابغ والشرقية.

وأوضح، أن الوزارة تعمل على أفكار جديدة لرفع كفاءة الطرق، فيما تدرس فرض رسوم على بعض الطرق، مستبعداً فرض رسوم على الطرق في الوقت الحالي وحتى نهاية 2020، مضيفا أن الطرق التي سيفرض عليها رسوم في المستقبل سيكون لها بدائل دون رسوم .

وأضاف العمودي خلال حديثه لـ”الشرق الأوسط”، أن الفرص ستطرح قريباً للقطاع الخاص للاستثمار في تطوير الخدمات اللوجستية،مبينا أن المنصات اللوجستية تقوم على فكرة استخدام البنية التحتية كالمطارات والطرق والسكك الحديدية والموانئ.

وأكد أن الهيئة العامة للطيران على وشك إصدار اللوائح الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمطار الملك خالد بالرياض، وأنه من المتوقع أن يبدأ طرحها للقطاع الخاص للاستثمار خلال شهرين، حيث يعمل القطاع الخاص على تطوير البنية التحتية ومن ثم يعيد تأجيرها للراغبين في الاستثمار.

وأفاد أن تحديد المستشارين لدراسة الجسر الموازي لجسر الملك فهد بين المملكة والبحرين سيكون خلال الأسبوعين القادمين، معلناً انطلاق العمل في المرحلة الأولى من مشروع الربط الخليجي الحديدي عبر دولة الإمارات، مشيراً إلى ما يجري من عمل في تحديث وتطوير عدد من المطارات.

أما عن الموانئ السعودية، فأكد وزير النقل عزم الوزارة إطلاق منصة لوجستية بالخمرة القريبة من ميناء جدة الإٍسلامي خلال شهرين، وأخرى قريبة من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، كما تدرس إطلاق منصات لوجستية في كلٍ من جازان ورابغ والشرقية.