مؤسسة التقاعد تزف بشرى لعملائها

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد، لعملائها، تعريف المعاش التقاعدي بنسخته الجديدة، حيث يمكّن التعريف بالمعاش المتقاعد أو المستفيد من إصدار تعريف بالمعاش التقاعدي معتمد وموثق سواء باللغة العربية أو الإنجليزية لتقديمه إلى الجهات الأخرى.

ويشتمل التعريف على عديد من البيانات المهمة، منها: رقم هوية العميل، ومقدار المعاش الشهري، ورقم الآيبان، والحسميات المالية، في حال وجودها، كما يتضمن التعريف الرقم المرجعي للخطاب، ورمز الاستجابة السريعة QRCode.

وأشارت “التقاعد”، إلى أنه بإمكان عملائها الحصول على تعريف المعاش التقاعدي بكل يسر وسهولة، من خلال الخدمات الإلكترونية للمؤسسة بمجرد التسجيل عبر موقع المؤسسة .

يُذكر أن هذا التطوير والتحسين يأتي سعياً من المؤسسة العامة للتقاعد؛ لتحقيق أحد أهداف إستراتيجيتها 2022، التي تهدف إلى تقديم الخدمة المميزة للمشترك والمتقاعد والمستفيد.