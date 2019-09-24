عاجل اليمن : جريمة مروعة اعدام فتاة في صنعاء بعد نصف ساعة من خروجها من السجن لسبب لا يخطر على بال

شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروعة اعدام فتاة في صنعاء بعد نصف ساعة من خروجها من السجن لسبب لا يخطر على بال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم أهالي إحدى المختطفات على قتلها بعد نصف ساعة من إفراج مليشيات الحوثي الإرهابية عنها من السجن المركزي بصنعاء.

وقالت مصادر محلية إن أهالي وذوي إحدى المختطفات السجينات قاموا بقتلها بعد نصف ساعة من إطلاق سراحها من السجن المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين.

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جريمة مروعة اعدام فتاة في صنعاء بعد نصف ساعة من خروجها من السجن لسبب لا يخطر على بال

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وأوضحت المصادر أن المليشيات استدعت أهالي الفتاة لاستلام ابنتهم، ليقوم الأخيرون بإعدامها رمياً بالرصاص في أحد الأحياء القريبة من السجن المركزي.

وذكرت المصادر أن الفتاة كانت معتقلة لدى الحوثيين الذين لفقوا لها تهمه "خلوة غير شرعية"، لا يعاقب عليها بالسجن بحسب القانون اليمني، إلا أن المليشيات زجت بها في السجن لأكثر من عام.

وأشارت المصادر أن المليشيات الحوثية تلصق تهماً كاذبة وباطلة بعشرات المختطفات المظلومات في سجونها، في قطيعة أهاليهن لهن، بل ارتكاب الجرائم بحقهن تحت مسمى غسيل العار.