عاجل اليمن : ليس الرئيس هادي ولا الحوثي ولا الملك سلمان .. جميح يكشف عن الطباخ الذي يدير الحرب في اليمن..!

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عدن - ياسمين التهامي - كشف الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمد جميح عن متغيرات طارئة على المشهد اليمني وتوجهات لإيقاف الحرب . وفي تغريدة على حسابه في منصة تويتر، ربط جميح بين تصريحات وزير الخارجية الايرانية التي اعلن فيها استعداد طهران لانها الحرب باليمن ، وبين تغريدة مستشار محمد بن زايد التي قال فيها ان الوقت حان لوقف الحرب في اليمن . قد يهمك ايضاً: الرئيس الراحل يقدم للحوثيين أغلى كنز تمتلكه اليمن أصاب السعودية بالجنون .. وإيران توجه له رسالة شكر رسمية الفتاة السعودية ‘‘رهف القنون’’ تستفز السعوديين بظهور جديد .. وتشكر ‘‘محمد بن سلمان’’ .. شاهد (صور) ”الشيخة موزة” والدة أمير قطر تفاجئ اليمنيين بكرم أميري فاق التوقعات وتقدم هذا ”المبلغ الكبير” لكل لاعب يمني.. وتؤكد: ”يستحقون أكثر من ذلك” (فيديو) ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 ضربة موجعة اغتيال الرجل الأول للشرعية في عدن .. ومقتل العشرات من مؤيدي الحكومة في خطوة غادرة (أسماء وتفاصيل) رسميا: الفيفا يحسم مصير المنتخبين ”اليمني” و”القطري” ويعلن أسماء المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس آسيا 2020م Advertisements شاهد مسؤول يمني بارز يبكي بحرقة ألهبت مشاعر اليمنيين.. وهذا أول تعليق للحكومة الشرعية (فيديو) العلم السعودي يتحول إلى فستان لـ‘‘أصالة’’ في اليوم الوطني للسعودية .. شاهد أين وضعت صورة الملك وولي العهد (فيديو) الكشف عن الخطة الإماراتية الخطيرة التي اضطرت الرئيس هادي لإصدار قرار جمهوري بتعيين ”الحضرمي“ وزيرا للخارجية ظهور جديد لـ ‘‘صدام حسين’’ يبكي الملايين .. وابنته رغد تنشر (فيديو مزلزل) إيران تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتكشف بالاسم عن الشخصية التي زودت الحوثيين بأسلحة قصف أرامكو السعودية وتضع اليمنيين والسعوديين في موقف محرج عاجل: قرارات جمهوري مرتقبة خلال ساعات ومصادر تكشف تفاصيلها توجيهات حكومية جديدة بشأن أسعار الدولار وبقية العملات الأجنبية ..شاهد ماورد فيها الوليد بن طلال يشعل مواقع التواصل بظهور مثير للغاية برفقة ابنة رئيس الوزراء ومفاجأة بشأن علاقتهما .. شاهد ماذا يفعل (فيديو) بلقيس فتحي تغني في اليوم الوطني للسعودية وتتغزل في الجمهور وتصارح الجميع: ما بيني وبينهم لا يعلمه إلا الله .. وتحرج المسؤولين بطلب جريئ(فيديو) كشف الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمد جميح عن متغيرات طارئة على المشهد اليمني وتوجهات لإيقاف الحرب . وفي تغريدة على حسابه في منصة تويتر، ربط جميح بين تصريحات وزير الخارجية الايرانية التي اعلن فيها استعداد طهران لانها الحرب باليمن ، وبين تغريدة مستشار محمد بن زايد التي قال فيها ان الوقت حان لوقف الحرب في اليمن .

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