الملك يفتتح المحطة الخامسة لقطار الحرمين السريع

افتتح خادم الحرمين الشريفين، اليوم الثلاثاء، المحطة الخامسة والأخيرة من محطات قطار الحرمين السريع، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، وفقًا لما ذكرته «الإخبارية».
وأوضح الحساب الرسمي لقطار الحرمين السريع على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن عقد المحطات اكتمل بافتتاح خادم الحرمين الشريفين المحطة الخامسة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
والمحطات الخمس هي: المدينة المنورة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، وجدة، ومكة المكرمة.
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