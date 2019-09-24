تعليم الخرج: 80 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني

‏احتفل أكثر من 80 ألف طالب وطالبة اليوم الثلاثاء، باليوم الوطني الـ89 للمملكة، في مدارس محافظة الخرج بكافة أطيافها (بنين – بنات) ومرحلة الطفولة المبكرة، وأندية الأحياء.

وقال مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، إن المدارس شهدت برامج تربوية ووطنية متنوعة، عبّر من خلالها الطلاب والطالبات والمعلمون والمعلمات، عن مشاعرهم وفرحتهم بهذه المناسبة الغالية والذكرى المجيدة، ومدى حبهم لوطنهم الغالي واعتزازهم بقيادتهم الرشيدة، وتزيّنت أرجاء مدارس تعليم الخرج بالأعلام التي رفرفت عاليًا حاملة راية التوحيد.

وأضاف مدير التعليم بمحافظة الخرج، إن الفعاليات المصاحبة لليوم الوطني تواجدت في ثنايا اليوم الدراسي للمدارس من خلال الكلمات الوجدانية في الإذاعة المدرسية والحصص الدراسية، بالإضافة إلى القصائد الوطنية ورسائل إلى الجنود المرابطين في الحد الجنوبي، مشيدًا بتنوع أنشطة وفعاليات المدارس التي تم تنفيذها واحتفالاتهم بهذه الذكرى العزيزة علينا جميعًا.