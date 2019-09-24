بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يفتتح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد صالة رقم (1).

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله -أيده الله- الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ووزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري.

ثم عُزف السلام الملكي، وبعد ذلك تجول خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في صالة المطار الذي يعد واحدًا من أضخم المطارات على مستوى المنطقة بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية في مرحلته الأولى 30 مليون مسافر سنويًّا. وشاهد الملك سلمان عرضًا لأبرز تفاصيل المطار.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مكانه، بدئ الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد خادم الحرمين الشريفين عرضًا مرئيًّا عن الطيران المدني بالمملكة.