اليوم الوطني / سمو سفير خادم الحرمين الشريفين يستقبل المدعوين وضيوف حفل السفارة في مدريد بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة



مدريد 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الامير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا المدعوين وضيوف حفل السفارة في مدريد بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .

حضر الحفل كبار المسئولين في الحكومة الإسبانية وأعضاء من البرلمان ورؤساء البعثات الدبلوماسية ورجال الأعمال وقيادات فكرية وثقافية وإعلامية وأكاديمية والطلبة والمواطنين السعوديين المتواجدين في اسبانيا.

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17:35ت م

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