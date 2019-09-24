السعودية اليوم / رئيس هيئة الطيران المدني يشكر خادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة لحفل افتتاح مطار المؤسس الجديد



جدة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

رفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، جزيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- على رعايته الكريمة لحفل افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة.

وأوضح المنصوري ، أن هذا الحدث يجسد بكل وضوح اهتمام القيادة الرشيدة بقطاعات الدولة بشكل عام، وبمطارات المملكة بشكل خاص، منوهاً بالدعم الذي حظي به قطاع الطيران المدني.

ونوّه معاليه بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الهيئة العامة للطيران المدني تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وتطلعها للمزيد من الازدهار وجعلها متقدمة من خلال تنفيذ المزيد من المشاريع التطويرية، والتوسع في تطوير البنية التحتية لتصبح متكاملة الخدمات، بما يضمن مساهمتها في تحقيق رؤية 2030، وذلك وفق أحدث المعايير العالمية، لتعزيز مكانة المملكة العربية

// انتهى//

17:34ت م

0307



جدة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، جزيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- على رعايته الكريمة لحفل افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة.وأوضح المنصوري ، أن هذا الحدث يجسد بكل وضوح اهتمام القيادة الرشيدة بقطاعات الدولة بشكل عام، وبمطارات المملكة بشكل خاص، منوهاً بالدعم الذي حظي به قطاع الطيران المدني.ونوّه معاليه بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الهيئة العامة للطيران المدني تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وتطلعها للمزيد من الازدهار وجعلها متقدمة من خلال تنفيذ المزيد من المشاريع التطويرية، والتوسع في تطوير البنية التحتية لتصبح متكاملة الخدمات، بما يضمن مساهمتها في تحقيق رؤية 2030، وذلك وفق أحدث المعايير العالمية، لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية عالمياً كدولة مؤثرة في صناعة الطيران المدني الدولي.// انتهى//17:34ت م0307

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