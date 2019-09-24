السعودية اليوم / وزير النقل يشكر خادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة لحفل افتتاح مطار المؤسس الجديد



جدة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

رفع معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي، جزيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- على رعايته الكريمة لحفل افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة.

وبهذه المناسبة، أفاد معاليه أن هذه الرعاية الكريمة تعكس دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للمشاريع التنموية التي يحظى بها قطاع الطيران المدني في المملكة، ويعد افتتاح مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بالتزامن مع مناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية

وأضاف معاليه "مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد يّعد الأحدث في شبكة مطارات المملكة، ويعدّ مشروعاً تنموياً رائداً يسهم في تطوير الحركة الجوية في المملكة، حيث تم تصميم المطار الجديد على أعلى المعايير التي تركز على تقديم خدمات متقدمة للمسافرين باستخدام وسائل التقنية الحديثة ويتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأوضح العامودي أن خطة انتقال الرحلات إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد سيتم الإعلان عنها لاحقا وجهزت بالتعاون مع شركات الطيران، وعلى رأسها الخطوط الجوية العربية السعودية، وباقي الناقلات الوطنية والعالمية، والتدرج بالتنقل سيضمن ارتفاع الكفاءة في تشغيل هذا الصرح الكبير بالتزامن مع استعدادات المطار وشركاءها للنقل إلى المطار الجديد.

// انتهى //

17:34ت م

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جدة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي، جزيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- على رعايته الكريمة لحفل افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة.وبهذه المناسبة، أفاد معاليه أن هذه الرعاية الكريمة تعكس دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للمشاريع التنموية التي يحظى بها قطاع الطيران المدني في المملكة، ويعد افتتاح مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بالتزامن مع مناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية ، ما هو إلا تأكيد على المضىء قدماً نحو تحقيق مزيداً من التطوير والتنمية والنماء في مملكتنا الغالية.وأضاف معاليه "مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد يّعد الأحدث في شبكة مطارات المملكة، ويعدّ مشروعاً تنموياً رائداً يسهم في تطوير الحركة الجوية في المملكة، حيث تم تصميم المطار الجديد على أعلى المعايير التي تركز على تقديم خدمات متقدمة للمسافرين باستخدام وسائل التقنية الحديثة ويتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية.وأوضح العامودي أن خطة انتقال الرحلات إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد سيتم الإعلان عنها لاحقا وجهزت بالتعاون مع شركات الطيران، وعلى رأسها الخطوط الجوية العربية السعودية، وباقي الناقلات الوطنية والعالمية، والتدرج بالتنقل سيضمن ارتفاع الكفاءة في تشغيل هذا الصرح الكبير بالتزامن مع استعدادات المطار وشركاءها للنقل إلى المطار الجديد.// انتهى //17:34ت م0306

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