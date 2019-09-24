اليوم الوطني / سفارة المملكة في بوركينا فاسو تقيم حفلًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 89



واقادوقو 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

أقامت سفارة المملكة العربية

واستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو الدكتور وليد بن عبد الرحمان الحمودي خلال الاحتفال رئيس الجمعية الوطنية ببوركينا فاسو الحسن بالا سكندي.

وأكد السفير الحمودي في كلمته خلال الحفل، أن مناسبة الاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة فرصة يستذكر فيها اليوم الذي قام فيه المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، بجمع شتات هذا الكيان العظيم ليكون في مصاف الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية لا تزال إلى يومنا هذا، وفي ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ يحفظهما لله ـ ، تشهد تطورات عظيمة تتناسق مع إرث المملكة وتاريخها الديني والثقافي والاجتماعي.

وقال الحمودي : تشهد المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ يحفظهما الله ـ ، نهضة غير مسبوقة في مختلف المجالات سعيًا لتحقيق رؤية 2030 وهي برنامج إصلاحي اجتماعي واقتصادي يتضمن أهدافا إستراتيجية من شأنها جعل المملكة العربية السعودية نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على مختلف الصعد.

حضر الحفل أصحاب المعالي الوزراء والسفراء العرب وسفراء الدول الصديقة المعتمدون لدى بوركينا فاسو ولفيف من المثقفين والأدباء والفنانين، وجمع من رجال الأعمال والاقتصاد والأكاديميين، وعدد من المواطنين السعوديين.

// انتهى //

17:34ت م

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واقادوقو 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأقامت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية بوركينا فاسو الليلة الماضية حفلًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 ـ للمملكة.واستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو الدكتور وليد بن عبد الرحمان الحمودي خلال الاحتفال رئيس الجمعية الوطنية ببوركينا فاسو الحسن بالا سكندي.وأكد السفير الحمودي في كلمته خلال الحفل، أن مناسبة الاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة فرصة يستذكر فيها اليوم الذي قام فيه المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، بجمع شتات هذا الكيان العظيم ليكون في مصاف الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية لا تزال إلى يومنا هذا، وفي ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ يحفظهما لله ـ ، تشهد تطورات عظيمة تتناسق مع إرث المملكة وتاريخها الديني والثقافي والاجتماعي.وقال الحمودي : تشهد المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ يحفظهما الله ـ ، نهضة غير مسبوقة في مختلف المجالات سعيًا لتحقيق رؤية 2030 وهي برنامج إصلاحي اجتماعي واقتصادي يتضمن أهدافا إستراتيجية من شأنها جعل المملكة العربية السعودية نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على مختلف الصعد.حضر الحفل أصحاب المعالي الوزراء والسفراء العرب وسفراء الدول الصديقة المعتمدون لدى بوركينا فاسو ولفيف من المثقفين والأدباء والفنانين، وجمع من رجال الأعمال والاقتصاد والأكاديميين، وعدد من المواطنين السعوديين.// انتهى //17:34ت م0305

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