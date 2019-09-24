اليوم الوطني / 735 شاباً يصنعون لوحة وطنية في ماراثون مسك ( مسك الخيرية)



الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

بمشاركة 735 شاباً، نظم مركز المبادرات في مؤسسة

ويسعى مركز مبادرات مسك من تنظيم ماراثون الدراجات الهوائية إلى المساهمة في نشر ثقافة ممارسة الرياضات المجتمعية، وتعزيز ممارستها من أجل صحة الأفراد، إلى جانب ما يشكله الماراثون من لوحة وطنية تعكس الولاء والانتماء لهذا الوطن الكبير، حيث عبر المشاركون في الماراثون عن فرحتهم باليوم الوطني حاملين الأعلام والشعارات الوطنية خلال مسيرتهم.

وأقام مركز مبادرات مسك ممثلاً في مبادرة التواصل المجتمعي قبل إطلاق الماراثون، ورشة عمل مبسطة حول أهمية وفوائد ممارسة

كما شهدت ورشة العمل تزويد المشاركين بمعلومات ونصائح حاصة بالماراثون الذي انطلق بقيادة 45 قائدا، يتبع كل واحد منهم مجموعة من المشاركين، حيث حمل الجميع اسوارات مرقمة حسب كل مجموعة، بحيث يسير الجميع بشكل انسيابي وآمن.

ويحرص مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية على أن تتواكب مبادرة ماراثون الدراجات الهوائية مع رؤية المملكة 2030، التي لم تغفل أهمية ممارسة الرياضات ذات الفعالية، بما يسهم في بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط صحي وحيوي.

يذكر أن مركز المبادرات في مسك الخيرية يعمل على إطلاق برامج متنوعة من خلال عدة مبادرات هي مبادرة الزمالة والتدريب، مبادرة التواصل المجتمعي، مبادرة مسك الابتكار، مبادرة مسك القيم، مبادرة منتدى مسك العالمي، ويركز على الشباب في أنحاء البلاد وتوفر الوسائل المختلفة لرعاية المواهب والطاقات الإبداعية وتمكينها وخلق البيئة الصحية لنموها والدفع بها لترى النور واغتنام الفرص في مجالات العلوم والفنون الإنسانية.

وتختص مبادرة التواصل المجتمعي بتنظيم وإطلاق منصات اجتماعية متعددة مثل مبادرة حكايا مسك وجدة التاريخية وعوالمنا الخاصة بالأطفال وغيرها من أجل تحفيز أبناء وبنات المجتمع لإطلاق طاقاتهم وزيادة الثقة بمواهبهم، حيث أن هذه المنصات تتيح فرصة التمكين أيضاً للمبدعين عبر استعراض أعمالهم وإنجازاتهم أمام أبناء جيلهم ومن يزور هذه المنصات من المهتمين الذين يجدون في المشاركين فرص للتطوير أعمالهم وبناء شراكات وتنمية للمشاريع الصغيرة عبر رأس المال البشري الذي يعتمد على الأفكار والقدرات التي يحظى بها الشباب والشابات السعوديين، فضلاً عن ما تقدمه هذه المنصات من فرص تطوعية تهدف من خلالها إلى تنمية الوعي بأهمية العمل التطوعي في المجتمع.

// انتهى //

17:34ت م

0304



الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسبمشاركة 735 شاباً، نظم مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة الـ89، أمس الإثنين ، ماراثون مسك للدراجات الهوائية شمال مدينة الرياض على مسافة طولها 20 كيلو مترا.ويسعى مركز مبادرات مسك من تنظيم ماراثون الدراجات الهوائية إلى المساهمة في نشر ثقافة ممارسة الرياضات المجتمعية، وتعزيز ممارستها من أجل صحة الأفراد، إلى جانب ما يشكله الماراثون من لوحة وطنية تعكس الولاء والانتماء لهذا الوطن الكبير، حيث عبر المشاركون في الماراثون عن فرحتهم باليوم الوطني حاملين الأعلام والشعارات الوطنية خلال مسيرتهم.وأقام مركز مبادرات مسك ممثلاً في مبادرة التواصل المجتمعي قبل إطلاق الماراثون، ورشة عمل مبسطة حول أهمية وفوائد ممارسة الرياضة ، للمساهمة في إيجاد وعي مجتمعي لدى مختلف الشرائح بأهمية إقامة الأنشطة الرياضية الجماعية.كما شهدت ورشة العمل تزويد المشاركين بمعلومات ونصائح حاصة بالماراثون الذي انطلق بقيادة 45 قائدا، يتبع كل واحد منهم مجموعة من المشاركين، حيث حمل الجميع اسوارات مرقمة حسب كل مجموعة، بحيث يسير الجميع بشكل انسيابي وآمن.ويحرص مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية على أن تتواكب مبادرة ماراثون الدراجات الهوائية مع رؤية المملكة 2030، التي لم تغفل أهمية ممارسة الرياضات ذات الفعالية، بما يسهم في بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط صحي وحيوي.يذكر أن مركز المبادرات في مسك الخيرية يعمل على إطلاق برامج متنوعة من خلال عدة مبادرات هي مبادرة الزمالة والتدريب، مبادرة التواصل المجتمعي، مبادرة مسك الابتكار، مبادرة مسك القيم، مبادرة منتدى مسك العالمي، ويركز على الشباب في أنحاء البلاد وتوفر الوسائل المختلفة لرعاية المواهب والطاقات الإبداعية وتمكينها وخلق البيئة الصحية لنموها والدفع بها لترى النور واغتنام الفرص في مجالات العلوم والفنون الإنسانية.وتختص مبادرة التواصل المجتمعي بتنظيم وإطلاق منصات اجتماعية متعددة مثل مبادرة حكايا مسك وجدة التاريخية وعوالمنا الخاصة بالأطفال وغيرها من أجل تحفيز أبناء وبنات المجتمع لإطلاق طاقاتهم وزيادة الثقة بمواهبهم، حيث أن هذه المنصات تتيح فرصة التمكين أيضاً للمبدعين عبر استعراض أعمالهم وإنجازاتهم أمام أبناء جيلهم ومن يزور هذه المنصات من المهتمين الذين يجدون في المشاركين فرص للتطوير أعمالهم وبناء شراكات وتنمية للمشاريع الصغيرة عبر رأس المال البشري الذي يعتمد على الأفكار والقدرات التي يحظى بها الشباب والشابات السعوديين، فضلاً عن ما تقدمه هذه المنصات من فرص تطوعية تهدف من خلالها إلى تنمية الوعي بأهمية العمل التطوعي في المجتمع.// انتهى //17:34ت م0304

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.