السعودية اليوم / بدء فعاليات المؤتمر الدولي الخامس في النشر الإلكتروني في الأردن



عمّان 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

بدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للنشر الإلكتروني تحت عنوان " الابتكار ، والمشاركة ، والاستدامة"، بمشاركة أكثر من 300 عالم وباحث مختصين في علم المكتبات وتقنية المعلومات يمثلون المملكة العربية

وقال رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات الدكتور خالد الحلبي: إن اختيار عنوان المؤتمر "الابتكار، والمشاركة، والاستدامة" ، يؤكد أن الابتكار هو أساس التقدم، والمشاركة هي قوام العمل، والاستدامة هي ضمان مستقبل الأجيال وتواصلها، وما وصلت إليه الحضارة العربية اليوم ما كان إلا بالابتكار وَفْقا للعصور التي مرت بها، ولا أنارت العالم في عصورها إلا بمشاركة الجميع فيها.

ويهدف المؤتمر الذي تنعقد فعالياته على مدى ثلاثة أيام، إلى تسليط الضوء على التقنيات المبتكرة ومشاركة مصادر المعلومات وإتاحتها وإبراز التحديات التي تواجه النشر الإلكتروني في ضوء التنمية المستدامة.

ويشهد المؤتمر طرح أوراق بحثية تسلط الضوء على قضايا النشر وما يتعلق بها من صعوبات تواجه مؤسسات المعرفة المتمثلة بتقديم خِدْمات ومعلومات مطورة للباحثين والمستفيدين خصوصا من فئة الشباب.

// انتهى //

17:33ت م

0303



عمّان 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسبدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للنشر الإلكتروني تحت عنوان " الابتكار ، والمشاركة ، والاستدامة"، بمشاركة أكثر من 300 عالم وباحث مختصين في علم المكتبات وتقنية المعلومات يمثلون المملكة العربية السعودية ، وتركيا ، وسلطنة عمان ، والجزائر ، والعراق ، والمغرب ، والأردن.وقال رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات الدكتور خالد الحلبي: إن اختيار عنوان المؤتمر "الابتكار، والمشاركة، والاستدامة" ، يؤكد أن الابتكار هو أساس التقدم، والمشاركة هي قوام العمل، والاستدامة هي ضمان مستقبل الأجيال وتواصلها، وما وصلت إليه الحضارة العربية اليوم ما كان إلا بالابتكار وَفْقا للعصور التي مرت بها، ولا أنارت العالم في عصورها إلا بمشاركة الجميع فيها.ويهدف المؤتمر الذي تنعقد فعالياته على مدى ثلاثة أيام، إلى تسليط الضوء على التقنيات المبتكرة ومشاركة مصادر المعلومات وإتاحتها وإبراز التحديات التي تواجه النشر الإلكتروني في ضوء التنمية المستدامة.ويشهد المؤتمر طرح أوراق بحثية تسلط الضوء على قضايا النشر وما يتعلق بها من صعوبات تواجه مؤسسات المعرفة المتمثلة بتقديم خِدْمات ومعلومات مطورة للباحثين والمستفيدين خصوصا من فئة الشباب.// انتهى //17:33ت م0303

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدء فعاليات المؤتمر الدولي الخامس في النشر الإلكتروني في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.