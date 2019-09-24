اليوم الوطني / مدارس الجوف تكتسي بالأخضر احتفالاً باليوم الوطني



سكاكا 25 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

اكتست مدارس البنين والبنات في منطقة الجوف، باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني التاسع والثمانون، منفذة العديد من الفعاليات والبرامج الثقافية والعلمية والرياضية والفنية بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن اليوم الوطني للمملكة مناسبة تستحق منا الوقوف لها احتراماً وإجلالاً لصانع تاريخ هذا اليوم القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله- .

وعد الدكتور الغامدي اليوم الوطني مناسبة عزيزة على كل مواطن، تتكرر كل عام ليحتفل بما تُكنه الصدور من محبة لهذه الأرض المباركة، والافتخار بما شهدته

وقدم الدكتور الغامدي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، وإلى الأسرة الحاكمة والشعب السعودي كافة، مثنياً على جهود مدارس المنطقة في تعزيز القيم الوطنية في الميدان التعليمي والمجتمع المحيط.

// انتهى //

17:30ت م

0302



سكاكا 25 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واساكتست مدارس البنين والبنات في منطقة الجوف، باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني التاسع والثمانون، منفذة العديد من الفعاليات والبرامج الثقافية والعلمية والرياضية والفنية بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن اليوم الوطني للمملكة مناسبة تستحق منا الوقوف لها احتراماً وإجلالاً لصانع تاريخ هذا اليوم القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله- .وعد الدكتور الغامدي اليوم الوطني مناسبة عزيزة على كل مواطن، تتكرر كل عام ليحتفل بما تُكنه الصدور من محبة لهذه الأرض المباركة، والافتخار بما شهدته السعودية من تطور تنموي في جميع المجالات ونهضة شاملة في كل القطاعات، حتى أصبحت المملكة واحدة من أهم الدول بما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي على مستوى العالم ، مشيراً إلى أن ترقب المواطنين لهذه المناسبة الغالية للاحتفال بها يعطي العالم أجمع صورة واضحة عن مدى التلاحم بين المواطنين والقيادة الحكيمة، والذي يعكس استقرار هذا الوطن سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً.وقدم الدكتور الغامدي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، وإلى الأسرة الحاكمة والشعب السعودي كافة، مثنياً على جهود مدارس المنطقة في تعزيز القيم الوطنية في الميدان التعليمي والمجتمع المحيط.// انتهى //17:30ت م0302

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