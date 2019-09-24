اليوم الوطني / الجامعة الاسلامية بالمدينة تنظم عددًا من الفعاليات الخاصة باليوم الوطني



المدينة المنورة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

نظمت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم عددًا من الفعاليات ضمن برامج الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، بحضور مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي.

واقيمت محاضرة بعنوان "الاجتماع وأثره على اللحمة الوطنية" قدمها الدكتور عبدالسلام السحيمي بقاعة الملك سعود بالمدينة الجامعية والتي شهدت حضور لافت من الطلاب والموظفين و مسؤولي الجامعة, وأطلقت كلية الشريعة مبادرة بعنوان "هذه

وتتواصل الفعاليات بتنظيم محاضرة مساء الأربعاء بعنوان "لماذا أحب وطني؟" يقدمها الدكتور سليمان الرحيلي، بجانب ندوة علمية بعنوان "تاريخ المدينة المنورة وحضارتها في العهد السعودي" يشارك فيها الدكتور أحمد البسام أستاذ التاريخ بجامعة القصيم، والدكتور رجاء المعيلي أستاذ التاريخ الحديث، والدكتور سعود السلومي أستاذ التاريخ الحديث المساعد، ويديرها الدكتور فوزي العتيبي أستاذ الحضارة المساعد.

// انتهى //

17:24ت م

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المدينة المنورة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسنظمت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم عددًا من الفعاليات ضمن برامج الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، بحضور مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي.واقيمت محاضرة بعنوان "الاجتماع وأثره على اللحمة الوطنية" قدمها الدكتور عبدالسلام السحيمي بقاعة الملك سعود بالمدينة الجامعية والتي شهدت حضور لافت من الطلاب والموظفين و مسؤولي الجامعة, وأطلقت كلية الشريعة مبادرة بعنوان "هذه السعودية " تضمنت الاحتفاء بالمناسبة الوطنية بمشاركة طلاب المنح الخارجية الذين ارتدوا الزي السعودي.وتتواصل الفعاليات بتنظيم محاضرة مساء الأربعاء بعنوان "لماذا أحب وطني؟" يقدمها الدكتور سليمان الرحيلي، بجانب ندوة علمية بعنوان "تاريخ المدينة المنورة وحضارتها في العهد السعودي" يشارك فيها الدكتور أحمد البسام أستاذ التاريخ بجامعة القصيم، والدكتور رجاء المعيلي أستاذ التاريخ الحديث، والدكتور سعود السلومي أستاذ التاريخ الحديث المساعد، ويديرها الدكتور فوزي العتيبي أستاذ الحضارة المساعد.// انتهى //17:24ت م0301

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