اليوم الوطني / مطار بيشة يحتفي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89



أبهـا 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

احتفل منسوبو مطار بيشة اليوم, بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة, بحضور محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة، ومديري الإدارات الخدمية والأمنية .

واشتمل الاحتفال على إقامة العديد من الفعاليات الفنية والشعبية وعروض للأطفال, بمشاركة عدد من الجهات بأركان داخل صالات المطار شملت الخطوط الجوية

ورفع مدير مطار بيشة خالد حكمي خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

عقب ذلك افتتح محافظ بيشة معرضين لفرع جمعية الثقافة والفنون ببيشة للتصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية, والتي أقيمت في صالة القدوم بمطار بيشة، وشارك فيه حوالي 62 فناناً وفنانة , يحكي قصصاً وطنية متنوعة، كما تم توزيع العديد من الهدايا والورود والأعلام الوطنية على المسافرين ومنسوبي الجهات الحكومية والخدمية العاملة بالمطار وغيرها من الهدايا الوطنية.

// انتهى //

17:24ت م

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أبهـا 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واساحتفل منسوبو مطار بيشة اليوم, بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة, بحضور محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة، ومديري الإدارات الخدمية والأمنية .واشتمل الاحتفال على إقامة العديد من الفعاليات الفنية والشعبية وعروض للأطفال, بمشاركة عدد من الجهات بأركان داخل صالات المطار شملت الخطوط الجوية السعودية ، والمرور والجوازات ومكافحة المخدرات والاستخبارات العامة، وتعليم بيشة، وفرع جمعية الثقافة والفنون، ولجنة التنمية بوسط بيشة، وجمعية الابتسامة لذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من المؤسسات الأهلية.ورفع مدير مطار بيشة خالد حكمي خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - , والشعب السعودي كافة, بمناسبة اليوم الوطني 89 لتوحيد هذا الوطن الغالي, سائلاً المولى عز وجل أن يديم الأمن والأمان على وطننا الغالي, وأن ينصر الجنود البواسل المرابطين في الثغور لدحر أعداء الدين والوطن.عقب ذلك افتتح محافظ بيشة معرضين لفرع جمعية الثقافة والفنون ببيشة للتصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية, والتي أقيمت في صالة القدوم بمطار بيشة، وشارك فيه حوالي 62 فناناً وفنانة , يحكي قصصاً وطنية متنوعة، كما تم توزيع العديد من الهدايا والورود والأعلام الوطنية على المسافرين ومنسوبي الجهات الحكومية والخدمية العاملة بالمطار وغيرها من الهدايا الوطنية.// انتهى //17:24ت م0299

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