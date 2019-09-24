اليوم الوطني / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا يقيم حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة



أنقرة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

أقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي حفلاً في العاصمة التركية أنقرة, بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, بحضور معالي وزير الزراعة والغابات التركي بكر باك دميرلي, وعدد من المسؤولين الأتراك, وممثلو البعثات الدبلوماسية في أنقرة, والمواطنين السعوديين المقيمين في تركيا.

وأعرب معالي السفير في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة شكره للحضور الذين جاءوا لمشاركة المملكة أفراحها.

وقال الخريجي : في هذا اليوم التاريخي 23 سبتمبر 1932هـ نتذكر جميعاً الرحلة الطويلة للملك عبدالعزيز - رحمه الله - التي انتهت بجمع الشتات وإيجاد الأمن والاستقرار بإعلان توحيد البلاد تحت اسم المملكة العربية

وتطرق معاليه في كلمته إلى الاعتداء التخريبي الأخير على مصفاة أرامكو, وكيف أثر ذلك على أمن الطاقة العالمي.

وختم معاليه كلمته بالإشارة للأهمية التي توليها المملكة لدول العالم الاسلامي بما فيها تركيا لخدمة مصالح المنطقة بشكل عام والعمل الإسلامي المشترك بشكل خاص.

// انتهى //

17:24ت م

0298



أنقرة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي حفلاً في العاصمة التركية أنقرة, بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, بحضور معالي وزير الزراعة والغابات التركي بكر باك دميرلي, وعدد من المسؤولين الأتراك, وممثلو البعثات الدبلوماسية في أنقرة, والمواطنين السعوديين المقيمين في تركيا.وأعرب معالي السفير في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة شكره للحضور الذين جاءوا لمشاركة المملكة أفراحها.وقال الخريجي : في هذا اليوم التاريخي 23 سبتمبر 1932هـ نتذكر جميعاً الرحلة الطويلة للملك عبدالعزيز - رحمه الله - التي انتهت بجمع الشتات وإيجاد الأمن والاستقرار بإعلان توحيد البلاد تحت اسم المملكة العربية السعودية ثم خلفه أبناءه البررة واستمروا على ذلك النهج الكريم الذي وضع خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما وتعزيز التضامن العربي والاسلامي وتوطيد الأمن والسلم الدوليين هدفاً رئيساً في سياستها الخارجية.وتطرق معاليه في كلمته إلى الاعتداء التخريبي الأخير على مصفاة أرامكو, وكيف أثر ذلك على أمن الطاقة العالمي.وختم معاليه كلمته بالإشارة للأهمية التي توليها المملكة لدول العالم الاسلامي بما فيها تركيا لخدمة مصالح المنطقة بشكل عام والعمل الإسلامي المشترك بشكل خاص.// انتهى //17:24ت م0298

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا يقيم حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.