اليوم الوطني / مدير سجون جازان يُدشن احتفالات اليوم الوطني الـ89



جيزان 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

دشن مدير سجون منطقة جازان العميد عيضة بن معيض المالكي ، احتفالات سجون المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة "همة حتى القمة"، في الإدارة العامة لسجن جازان وذلك بحضور عدد من ضباط وأفراد سجون المنطقة وجرى خلال التدشين إطلاق بالونات تحمل صور القيادة الرشيدة على أنغام النشيد الوطني .

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية المنطقة الرائد وليد كاملي أن التدشين جاء لانطلاق الأنشطة والفعاليات التي ستقام للنزلاء حيث تشمل البرامج الخاصة بهذه المناسبة احتفالات النزلاء التي ستقام في كل من الإدارة العامة لسجن جازان ، وإصلاحية جازان وستتنوع هذه البرامج مابين برامج ثقافية وعروض وطنية متنوعة .

ورفع مدير سجون منطقة جازان باسمه ونيابة عن كافة منسوبي سجون منطقة جازان التهنئة الصادقة بهذه المناسبة الوطنية الغالية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الوفي .

وأكد العميد المالكي أن اليوم الوطني تحكي للأجيال قصة أمانة قيادة ووفاء شعب، وتذكر أبناء هذا الوطن الوفي بملحمة التوحيد التي قادها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - وقد سار أبنائه البررة على نهجه، وصولًا إلى العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه اللَّه - ، حيث أصبحت المملكة في مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات، ومن الدول ذات التأثير العالمي في جميع المجالات "السياسية والاقتصادية، والإعلامية، والثقافية"، وتنعم - بحمد الله - ثم بحكمة ولاة الأمر باستقرار أمني واقتصادي متين يضاهي كبرى دول العالم.

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17:23ت م

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