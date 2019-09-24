اليوم الوطني / مدارس الطائف تحتفي باليوم الوطني بفعاليات ومشاركات إبداعية



الطائف 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

أطلقت اليوم المدارس التابعة لتعليم الطائف ( بنين، بنات ) فعاليات اليوم الوطني 89 في كافة المراحل الدراسية، متضمنة مشاركات إبداعية من صنع الطلاب والطالبات تحت شعار " همّة حتى القمّة ". بمتابعة من المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي ومساعديه ومدراء ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين والمشرفات.

وشهد الطابور الصباحي تنفيذ العديد من البرامج الوطنية، حيث تم استعراض تاريخ المملكة العربية

وقدّمت المدارس جملة من الأعمال التحفيزية على المبادرات الإيجابية في يوم الوطن، ابتهاجاً بهذه المناسبة الغالية، وإبراز دور هذه الأجيال في تحقيق الشعار لهذا اليوم " همّة حتى القمّة " ، حيث يعدّون اللبنة الأساسية لكافة القطاعات مستقبلاً .

وزارت المساعدة للشؤون التعليمية للبنات مها الزايدي الابتدائية الحادية والسبعون ومدارس شركة الطائف الأهلية لمتابعة فعاليات اليوم الوطني بحضور مديرات إدارات النشاط والإشراف وعدد من المشرفات التربويات. ووقفت على برامج اليوم الوطني المنفذة في المدارس.

// انتهى //

17:23ت م

0296



الطائف 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأطلقت اليوم المدارس التابعة لتعليم الطائف ( بنين، بنات ) فعاليات اليوم الوطني 89 في كافة المراحل الدراسية، متضمنة مشاركات إبداعية من صنع الطلاب والطالبات تحت شعار " همّة حتى القمّة ". بمتابعة من المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي ومساعديه ومدراء ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين والمشرفات.وشهد الطابور الصباحي تنفيذ العديد من البرامج الوطنية، حيث تم استعراض تاريخ المملكة العربية السعودية ، والجهود الكبيرة المقدّمة من قادة هذه البلاد بداية من المؤسس حتى العهد الحالي لملك الحزم والعزم ، وذلك في توفير كافة سبل الراحة ورغد العيش والأمن والأمان ، للمواطنين والمقيمين ، كما تضمنت الفعاليات مشاركات من الطلاب والطالبات في الإذاعة المدرسية، من قصائد وطنية وأناشيد تنم عن حب الوطن وجداريات وطنية للتعبير عليها بأجمل عبارات الانتماء والوفاء لهذه الأرض الطاهرة.وقدّمت المدارس جملة من الأعمال التحفيزية على المبادرات الإيجابية في يوم الوطن، ابتهاجاً بهذه المناسبة الغالية، وإبراز دور هذه الأجيال في تحقيق الشعار لهذا اليوم " همّة حتى القمّة " ، حيث يعدّون اللبنة الأساسية لكافة القطاعات مستقبلاً .وزارت المساعدة للشؤون التعليمية للبنات مها الزايدي الابتدائية الحادية والسبعون ومدارس شركة الطائف الأهلية لمتابعة فعاليات اليوم الوطني بحضور مديرات إدارات النشاط والإشراف وعدد من المشرفات التربويات. ووقفت على برامج اليوم الوطني المنفذة في المدارس.// انتهى //17:23ت م0296

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / مدارس الطائف تحتفي باليوم الوطني بفعاليات ومشاركات إبداعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.