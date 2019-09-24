

أبهـا 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

احتفلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة اليوم, بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة , وذلك في مقر المديرية بالمحافظة.

وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى مدير صحة بيشة سعيد بن جابر القحطاني كلمة أشاد خلالها بما ينعم به الوطن والمواطن في هذه البلاد المباركة من نعم في مقدمتها نعمتي الأمن والأمان, مجدداً الولاء والانتماء لهذا البلد المعطاء وطن المحبة والخير والسلام, رافعاً التهاني والتبريكات باسمه واسم منسوبي صحة بيشة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي كافة بهذا اليوم المجيد.

وتضمن الحفل إلقاء العديد من القصائد والفعاليات, ومشاركة العديد من الفرق الشعبية بعدد من الرقصات التي تحاكي الموروث الشعبي للمنطقة, ومجموعة من طالبات الابتدائية الخامسة.

وفي ختام الحفل تم تقديم شهادات التقدير لبعض المنشآت الصحية والتي حازت على مراكز متقدمة في قياس مؤشر تجربة المريض على مستوى وزارة الصحة.

// انتهى //

17:22ت م

0293





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / صحة بيشة تحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ 89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.