السعودية | التعقل السعودي في التعامل مع إعتداء أرامكو أفشل الإبتزاز الأمريكي

المناطق _ الرياض

نشرت صحيفة ” العرب ” اللندنية في عددها الصادر اليوم مقالا بعنوان “الابتزاز الأمريكي والتعقل السعودي” للكاتب السوري “بهاء العوام”، قال فيه أن المملكة أرادت من التحقيق الدولي تدويل قضية الاعتداء على شركة أرامكو بأسرع وقت ممكن.

وتابع فالتدويل سيوفر البيئة الحاضنة للرد على طهران، والتدويل جاء لأن الرياض تدرك أن الولايات المتحدة لن تشن حرباً على إيران، وجل ما يمكن أن تقوم به هو ممارسة مزيد من الاستفزاز الذي قد يدفع المنطقة إلى حرب لا تحمد عقباها.

واضاف: لم تلجأ الرياض إلى محكمة دولية، بل أشركت في تحقيقاتها عدة دول بينها من يدعم إيران ويرفض اتهامها، حيث استقدمت المملكة من تلك الدول خبراء يشاركون في صياغة نتائج التحقيقات ويلزمون دولهم بتبنيها، حينها يصبح الرد على الهجوم مسؤولية دولية لا يستقيم معها استخدام حق الفيتو لحماية إيران.

وذكر “الرد الدولي، وليس السعودي، على إيران هو الخيار الأفضل، والظفر بإجماع مجلس الأمن والأمم المتحدة حول مسؤولية إيران عن اعتداء أرامكو سيكون نصراً للمملكة، فإدانة طهران أمميا إذا ما تمت فعلاً، ستكون مدخلاً لسلسلة إجراءات تحاصر إيران من جهة، وتعزز موقع السعودية دوليا من جهة أخرى.

وتابع “التعقل السعودي في التعامل مع اعتداء أرامكو عكس نضجا في السياسة الخارجية للمملكة وخاصة في العلاقة مع الأمريكيين فالمملكة لا تحتاج إلى الخصومة مع الولايات المتحدة، وفي ذات الوقت لا مصلحة لها في علاقة مبهمة مع واشنطن تكون فيها الرياض حليفاً تارة، وعدوا تارة أخرى.

وأردف بأن المملكة لا تريد أن يشن ترامب نصف حرب على طهران ولا تريد حربا كاملة أيضا، إيران هي من تريد الحرب لتقلب الطاولة على الجميع وتضع خصومها في مواجهة حلفائها، بهذه الطريقة تتخلص طهران من أزماتها وتعيد خلط الأوراق في المنطقة لسنوات.

وذكر “إذا كان ترامب يأبى الدفاع عن السعودية مجانا، فالسعودية أيضا ترفض أن تبقى صندوق البريد الذي يودع فيه الإيرانيون رسائل العداء إلى العالم. حماية الخليج بملاحته ونفطه ليست مسؤولية الرياض وحدها، وخصومة طهران في اتفاقها النووي المهترئ مع الدول الكبرى هي مع واشنطن وليست مع الرياض.

وختم اعتداء أرامكو كشف هشاشة الاعتماد على الولايات المتحدة تحت عناوين التحالف الاستراتيجي. رب ضارة نافعة، فدول الخليج تستطيع بأموالها أن تنوع تحالفاتها الاستراتيجية كما تنوع استثماراتها الخارجية. ربما حان الوقت لبدء عصر جديد من الاستقطاب في العالم، أو حان موعد حصاد التحالفات السابقة.