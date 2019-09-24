"الوزراء السعودي" يحمل المجتمع الدولي مسؤولية التصدي للتخريب الإيراني

حمّل مجلس الوزراء السعودي المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة في وضع حد للتصرفات والسياسات العدوانية التخريبية الإيرانية.

وخلال اجتماعه الذي ترأسه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، أكد المجلس أن الهجوم التخريبي الذي استهدف منشأتي النفط في بقيق وخريص، تم باستخدام أسلحة إيرانية.

وحذر من أن هذا الهجوم يعد تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وعدواناً غير مبرر على إمدادات الطاقة للأسواق العالمية أدانه وبشدة المجتمع الدولي.

واعتبر أن قرار السعودية الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، يأتي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ الأمن والسلم.

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من جانبه، هنأ مجلس الوزراء السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بالإنجاز الكبير الذي تحقق بعودة الإمدادات البترولية من المملكة لما كانت عليه بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها شركة أرامكو.

ونوه المجلس بسرعة استجابة شركة أرامكو وتفعيل نظام الطوارئ وكفاءة وتفاني العاملين فيها من مواطنين ومقيمين مما كان له الدور الكبير في تجاوز الأزمة.

كان بيان بريطاني فرنسي ألماني مشترك، الإثنين، أكد تورط إيران في الهجمات التي استهدفت معملي نفط لشركة أرامكو السعودية في الـ14 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقوبل الهجوم على أرامكو بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث.

فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.