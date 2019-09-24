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2019-09-24 التحالف : سقوط صاروخ حوثي في صعدة أطلق من محافظة عمران متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الميليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخًا باليستيًا بعد ظهر اليوم الثلاثاء من محافظة (عمران / مديرية حرف سفيان) وسقط داخل محافظة (صعدة).

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت بعد ظهر اليوم الثلاثاء (24 سبتمبر 2019م ) صاروخاً باليستياً من محافظة (عمران / مديرية حرف سفيان) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقوطه بعد الإطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).

وأوضح العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني ، وحماية الأمن الاقليمي والدولي .







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