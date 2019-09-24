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الملك عبدالله الثاني : أمن السعودية من أمن الأردن
متابعات الخليج 365 -متابعة
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن أمن المملكة هو من أمن الأردن معبرًا عن تضامنه مع المملكة ضد الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت معملي أرامكو في بقيق وخريص.
العاهل الأردني شدد، في مقابلة مع محطة تلفزيونية أمريكية، على أن العلاقات التي تربط الأردن بالسعودية متميزة وأن “أمن السعودية من أمن الأردن”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية.
وأضاف: “لدينا علاقات متميزة مع الأشقاء السعوديين ونحن ملتزمون بالدفاع عن أشقائنا”.
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