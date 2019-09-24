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2019-09-24 الملك سلمان يفتتح المحطة الأخيرة لقطار الحرمين السريع متابعات الخليج 365 - جدة افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المحطة الخامسة والأخيرة من محطات قطار الحرمين السريع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.







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