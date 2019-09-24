- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الأرصاد : أمطار ورياح نشطة على 4 مناطق .. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأرصاد : أمطار ورياح نشطة على 4 مناطق .. غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون السماء غائمة جزئيًا، غدًا، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
كما توقع الأرصاد أن يستمر تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.
ولم تستبعد الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، حائل والحدود الشمالية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد : أمطار ورياح نشطة على 4 مناطق .. غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.