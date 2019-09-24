الأرصاد : أمطار ورياح نشطة على 4 مناطق .. غدًا

2019-09-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون السماء غائمة جزئيًا، غدًا، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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كما توقع الأرصاد أن يستمر تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

ولم تستبعد الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، حائل والحدود الشمالية.