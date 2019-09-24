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2019-09-24 شاهد جريان الأودية بشدة في عُمان بسبب الإعصار هيكا متابعات الخليج 365 - متابعة شهد عدد من الأودية بمحافظات عمان جريان المياه بشدة وتدفقها بسرعة كبيرة بسبب إعصار هيكا التي تقترب من سواحل السلطنة. وأظهر مقطع فيديو متداول جريان الأودية بقوة في جزيرة مصيرة التي تتأثر حاليًا بالإعصار هيكا. Advertisements يأتي هذا في الوقت الذي تضرب فيه رياح شديدة القوة ولاية محوت مصحوبة بالأمطار الغزيرة. يُذكر أن هذه الولاية تقع الآن تحت التأثير المُباشر لإعصار هيكا الذي يُصنف حاليًا إعصارًا من الدرجة الأولى.







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