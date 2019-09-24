توقيع عقود مشاريع بلدية بأكثر من 72 مليون ريال في عسير

2019-09-24

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة عددًا من المشروعات البلدية والخدمية بالمنطقة بقيمة تجاوزت 72 مليون ريال.

وأوضح الحميدي بأن العقود شملت مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار ببلدية الحازمي بقيمة بلغت 6.499.600 مليون ريال، ومشروعات تطوير وتحسين الطرق والشوارع والميادين ببلديات وادي ابن هشبل ومحايل عسير والساحل وسراة عبيدة بقيمة بلغت 34.039.957 مليون ريال، بجانب إنشاء ممرات للمشاة ببلدية الساحل بتكلفة قدرت نحو 599 ألف ريال فيما جاء مشروع سوق الخضار ببيشة بقيمة بلغت 5.011.000 مليون ريال.

وكان نصيب مبادرة أنسنة المدن من خلال مشاريع إنشاء الحدائق والساحات والملاعب بنحو 6.390.734 مليون ريال موزعة على بلديات وادي ابن هشبل وبحر أبو سكينة.

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كما شملت المشروعات إنشاء ساحات بلدية في المجاردة بقيمة وصلت 2.535.546 مليون ريال، فيما جاء مشروعا استكمال إنشاء المركز الحضاري ومبنى البلدية في بلقرن بقيمة بلغت 3.564.000 مليون ريال، وقدرت تكلفة مشروع استكمال مبنى البلدية في الساحل قرابة 1.558.169 مليون ريال.

فيما كلف مشروع دراسة تطوير وتحسين الشوارع وممرات المشاة بالأحياء السكنية بمدينة أبها نحو 6.615.000 مليون ريال.

وأضاف الحميدي بأن تلك العقود تأتي استمرارًا وحرصًا من أمانة منطقة عسير على استكمال جميع العقود المخصصة للمشاريع وإنجازها في أسرع وقت ممكن حتى يستفيد منها متابعات الخليج 365 والمقيم بعد الانتهاء منها.

وشدد الحميدي على أهمية أن تكون كافة المشاريع مطابقة للجودة وإنجازها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع دون أي تأخير والتأكد من مستوى تنفيذ الخدمات والتشديد على المقاولين المنفذين والمتعهدين على الالتزام بالخطة الزمنية لكل مشروع والالتزام بتوفير وسائل السلامة المرورية على كافة المحاور والطرق من أجل سلامة مستخدميها مع أهمية الوقوف ميدانيا لتفقد مستوى الإنجاز على أرض الواقع.