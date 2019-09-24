“منشآت” تعزز قدرات المنشآت الناشئة بحملة “تشجيعهم دعم للوطن”

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بالتزامن مع اليوم الوطني، حملة لتحفيز المنشآت الوطنية الناشئة بعنوان “تشجيعهم_دعم_للوطن”، بهدف تعزيز القدرة على إنتاج ابتكارات داعمة للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، وتمكين الشباب من القيام بأعمال تحلق عاليًا في سماء النجاح والازدهار، إضافة إلى رفع حس الإبداع والابتكار والتطوير لدى رواد ورائدات الأعمال.

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وتُركز “منشآت” من خلال الحملة التي ستستمر حتى 1 صفر 1441هـ الموافق 30 سبتمبر 2019م على زيادة تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على زيادة مشترياتهم من المنشآت الوطنية الناشئة لترتفع بالتالي قدراتها التنافسية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، خصوصًا أن المنشآت الناشئة تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الاقتصاد والتنويع الاقتصادي، وتساهم مساهمة فاعلة في تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد بيئة داعمة وحاضنة للإبداع والابتكار.

ويأتي إطلاق الحملة التزامًا من “منشآت” برؤيتها لجعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّن لتحقيق رؤية 2030 وما بعد، وبرسالتها لتطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكّنها من الازدهار عبر قيادة التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محليًا ودوليًا.

يذكر أن “منشآت” تحرص على إثراء ريادة الأعمال وتحفيز الشباب على الابتكار لإنشاء مشاريع جديدة، من خلال توظيف التقنيات الحديثة لدعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة وتحفيزها من خلال حلول متنوعة مثل التجارة الإلكترونية وتقديم الاستشارات والإرشاد عن طريق مراكز دعم المنشآت وبرنامج الاستشارات الإلكترونية وتقييم المنشآت للوقوف على نقاط قوتها والفرص المتاحة أمامها في بداية مسيرتها، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى التمويل.