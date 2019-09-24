هيئة المواصفات تناقش تعزيز البنية التحتية للجودة مع القطاع الخاص

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ورشة عمل متخصصة حول مكونات منظومة البنية التحتية للجودة في المملكة ودور جهات تقويم المطابقة في تعزيز سلامة المنتجات بالسوق السعودي، الخميس المقبل، بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة الرياض.

ودعت هيئة المواصفات شركات تقويم المطابقة والمختبرات الخاصة للمشاركة في هذه الورشة والنقاش حول سبل وآليات تعزيز دور القطاع الخاص في الارتقاء بمبادرات وبرامج مكونات البنية التحتية للجودة في المملكة مثل المواصفات والمختبرات وأنشطة الجودة والمعايرة والاعتماد وغيرها.

Advertisements

ومن المقرر أن تشهد ورشة العمل استعراضًا لنموذج عمل مبادرة البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، والتقدم في إنجاز مستهدفات هذا البرنامج المحوري، وطالبت هيئة المواصفات الراغبين في حضور تلك الورشة، بضرورة التسجيل عبر هذا الرابط:

https://www.saso.gov.sa/ar/mediacenter/events/Pages/saso_events_233.aspx

.