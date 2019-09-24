“الأرصاد”: تسجيل 4314 مخالفة بيئية بمناطق المملكة خلال النصف الأول من 2019

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقرير التفتيش البيئي خلال النصف الأول لعام 2019م، حيث نفذت فرق التفتيش بمختلف مناطق المملكة 11279 زيارة، وسجلت فرق التفتيش 4314 محضر ضبط في مناطق المملكة في نفس الفترة بهدف التحقق من التزام المنشأة بالمعايير البيئية واللوائح التنفيذية الصادرة في النظام العام للبيئة.

وأكد نائب الرئيس لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري, أن منطقة مكة المكرمة سجلت 2464 زيارة تفتيش بيئي رصدت من خلالها 1434 مخالفة، وسجلت منطقة الرياض 1004 مخالفات من إجمالي 2777 زيارة تفتيش بيئي، في حين رصدت فرق التفتيش في المنطقة الشرقية 305 مخالفات من خلال 1892 زيارة، ورصدت فرق التفتيش في المدينة المنورة 433 مخالفة بيئية خلال تنفيذها 1384 زيارة، بينما سجل فرع الهيئة بالمنطقة الشمالية 207 مخالفات من بين 535 زيارة تفتيشية، وسجل فرع المنطقة الجنوبية 446 مخالفة من بين 1089 زيارة, في حين سجلت منطقة جازان 491 مخالفة بيئية خلال تنفيذ 1105 زيارات في المنطقة.

وأشار “الأنصاري” إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذه التقارير الدورية إلى إعطاء مزيد من الشفافية حول أداء أعمالها فيما يختص بأعمال التفتيش البيئي وفق معايير ولوائح النظام العام للبيئة، كما تهدف إلى رفع كفاءة عملية التفتيش والاستمرار في تطوير الأداء، حيث تختص أعمال التفتيش بتحديد قوائم لأسماء ومواقع وعناوين المنشآت المراد تطبيق آلية التفتيش الإلكتروني عليها، وذلك بهدف الوصول إلى أحد أهم أهداف الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 والذي يتمحور حول رفع نسبة المنشآت الملتزمة بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية في القطاعين العام والخاص إلى 75% خلال الأعوام القليلة القادمة.