“مجددًا” موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني…

يبدو أن الأيام المقبل ستشهد انفراجة جديدة وأخبار سعيدة بشأن استئناف صرف المساعدة المقطوعة من الدعم الذي تمنحه الحكومة السعودية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في ظل الأنباء المتداولة بشأن استئناف صرف المساعدة المقطوعة مرة أخرى بعد توقف صرفها في أخر دفعة لها في جمادى الأولى، تزامنًا مع مطالبات مستحقيها بصرفها مجددًا في احتفالات العيد الوطني للمملكة التاسع والثمانين الذي تصادف ذكراه أمس الإثنين 23 سبتمبر.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

جدير بالذكر أن المساعدة المقطوعة تُصرف من خلال وزارة الضمان الإجتماعي، وهي إحدى أوجه الدعم المُقدم من الحكومة السعودية لمواطنيها لرفع المعاناة والعبء عنهم لمواجهة موجات غلاء الأسعار والقرارات الاقتصادية الصعبة مثل رفع أسعار المحروقات، وهي امتدادًا لدفعات حساب المواطن الخاص بالدعم أيضًا.

وكشفت تقارير جديدة صحفية بالرغم من عدم تأكيدها من قبل الحكومة، بأن الأيام المقبلة ستشهد استئناف صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي بعد توقفها خلال الفترة الماضية، وازدادت مطالب صرفها مع بدء العام الدراسي الجديد وتزايد المصروفات على أولياء الأمور لشراء المستلزمات الدراسية للطلاب.

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المستفيدين من صرف المساعدة المقطوعة

وعن الفئات المستفيدة من صرف المساعدة المقطوعة التي يتم صرفها شهريًا كما قد تُصرف سنويًا للمسجلين على قوائم الانتظار الخاصة بهم تتراوح بين 10400 ريال وحتى 30000 ألف بحسب عدد أفراد الأسرة.، وهم:

أسر السجناء.

الأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها.

الأسر محدودة الدخل فقط.

حالات العجز المؤقت أو الدائم.

المطلقات والأرامل والأيتام.

مع العلم بأن قيمة استحقاق مقطوعة الضمان الاجتماعي ماديًا شهريًا وسنويًا من خلال عدد أفراد الأسرة، يتم احتسابها كما هو مبين بالصورة التالية:

خطوات التسجيل للمساعدة المقطوعة

والآن يتبقى فقط الدخول عبر البوابة الرسمية للضمان الاجتماعي لتسجيل الدخول لصرف المساعدة المقطوعة وتسسجيل البيانات الخاصة بالأفراد والأسر من خلال رصم السجل المدني عبر رابط: https://sd.mlsd.gov.sa/ar/query/insurance/maqtuaa_inquery، مع تسجيل رمز التحقق.