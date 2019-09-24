، خادم الحرمين يفتتح صالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد ،

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افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم صالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.
كما افتتح الملك سلمان المحطة الخامسة والأخيرة من محطات قطار الحرمين السريع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.
تفصيلاً، افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد صالة رقم (1).
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله: الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ووزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري.
ثم عزف السلام الملكي.
بعد ذلك تجول خادم الحرمين الشريفين في صالة المطار الذي يعد واحداً من أضخم المطارات على مستوى المنطقة بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية في مرحلته الاولى 30 مليون مسافر سنوياً.
وشاهد -أيده الله- عرضاً لأبرز تفاصيل المطار.
وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مكانه، بدأ الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم شاهد خادم الحرمين الشريفين عرضاً مرئياً عن الطيران المدني بالمملكة.
24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 03:44 PM
الملك افتتح المحطة الخامسة والأخيرة من محطات قطار الحرمين السريع
افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم صالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.
كما افتتح الملك سلمان المحطة الخامسة والأخيرة من محطات قطار الحرمين السريع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.
تفصيلاً، افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد صالة رقم (1).
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله: الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ووزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري.
ثم عزف السلام الملكي.
بعد ذلك تجول خادم الحرمين الشريفين في صالة المطار الذي يعد واحداً من أضخم المطارات على مستوى المنطقة بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية في مرحلته الاولى 30 مليون مسافر سنوياً.
وشاهد -أيده الله- عرضاً لأبرز تفاصيل المطار.
وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مكانه، بدأ الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم شاهد خادم الحرمين الشريفين عرضاً مرئياً عن الطيران المدني بالمملكة.
، خادم الحرمين يفتتح صالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد ،
المصدر : الخليج 365
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