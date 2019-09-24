، تاسع وفاة بأمريكا.. السيجارة الإلكترونية تواصل حصد الأرواح ،

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت مبيعاتها في الولايات المتحدة بنسبة 800%

ذكرت تقارير صحية في الولايات المتحدة، الثلاثاء، أن البلاد سجلت تاسع حالة وفاة؛ بسبب مرض رئوي ناجم عن تدخين السيجارة الإلكترونية.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يتعلق برجل في الخمسينيات من العمر، وهو من ولاية كانساس، وكان قد أبلغ عن اضطرابات صحية عقب التدخين.

وفي وقت سابق من سبتمبر الجاري، توفيت امرأة تجاوزت سن الخمسين، إثر إصابتها بمتاعب صحية عقب تدخين السيجارة الإلكترونية.

وأظهرت البيانات الصحية في الولايات المتحدة، إلى أن عدد من دخلوا المستشفى بسبب السيجارة الإلكترونية، وصل إلى 530 شخصا، في 38 ولاية، بحلول الخميس الماضي.

وارتفعت مبيعات السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة، بنسبة 800 %، بين عامي 2017 و2018، حيث يرتفع الإقبال عليها بين المراهقين والشبان والمدخنين، الذين يبحثون عن بديل للسجائر العادية.

ودعت الجمعية الطبية الأمريكية، إلى الكف عن تدخين أي نوع من أنواع السجائر الإلكترونية، "إلى أن تتوافر للعلماء معلومات أفضل" عن سبب إصابة مئات الأشخاص بأمراض رئوية ووفاة عدد منهم.

ووفق صحيفة "واشنطن بوست"، فإن التحقيق الصحي، الذي أجرته السلطات رصد "مادة مضرة" في السجائر الإلكترونية التي قام الأشخاص المرضى بتدخينها.

وتعتبر هذه المادة الكيميائية، التي سببت الاضطراب الصحي، هي عبارة عن زيت مستخلص من فيتامين E، وفق ما كشفت إدارة الدواء والغذاء.

وتم العثور على هذه المادة في أجسام المرضى، إثر أخذ عدة عينات في عدد من الولايات الأمريكية، وتوجد المادة عادة في منتجات الماريغوانا.

وأوضح المحققون أنهم رصدوا هذه المادة لدى كل المرضى، لكن الخبراء لم يجزموا بصورة نهائية ما إذا كانت مسؤولة عن الاضطرابات.