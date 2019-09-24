، خبير روسي لـ"الخليج 365": المفاعلات النووية الصغيرة تقنية جديدة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: إن التعاون السعودي الروسي في الاستخدام السلمي النووي مثمر وفعال

أكد الخبير النووي الروسي رئيس "أتوم إنفو" ألكسندر أوفاروف، أن المفاعلات النووية الصغيرة هي تقنية مبتكرة وحديثة للاستفادة من الخبرة والتطور التقني الذي تراكم عبر عقود مضت من تطوير الطاقة النووية في العالم، وتشتمل هذه التقنية "المفاعلات الصغيرة"، وهي وفقًا لتعريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مفاعلات بسعة كهربائية تقل عن 300 ميجاوات يمكن تقسيمها إلى نطاقات فرعية بطرق مختلفة إلى مجالات للتطبيق.

وحول آفاق استخدامها في السعودية، أكد "اوفاروف" لـ"الخليج 365" أنه في عام 2017 عندما وقعت المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روساتوم"، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة اتفاقية تعاون كانت بمثابة خريطة طريق للتعاون الفعال بين السعودية وروسيا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وكان كذلك أحد مجالات التعاون المهم في بناء مفاعلات منخفضة الطاقة يمكن استخدامها لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتحلية مياه البحر.

وقال: "تتميز مشاريع المفاعلات الصغيرة الحديثة عن سابقاتها ليس فقط عن طريق الامتثال لجميع معايير السلامة النووية الصارمة، ولكن أيضًا عن طريق استخدام مبدأ الوحدات الصغيرة، كما هو الحال في ألعاب الاطفال، بالإضافة إلى ذلك تفتح مفاعلات الوحدات الصغيرة إمكانيات للجمع بين مصادر الطاقة النووية ومصادر طبيعية بديلة كالشمس والرياح والمياه، ويمكن لها تحقق فوائد مضاعفة فهي تتمتع بدرجة عالية من الأمان، وأقل استهلاكاً للمياه، وتحتاج إلى منطقة تخطيط طوارئ أصغر مقارنة بمحطات الطاقة النووية الكبيرة، كما أنها سهلة الاندماج مع الشبكات الكهربائية القائمة.

وأضاف أن السعودية في حال استخدمت هذه التقنية "المفاعلات الصغيرة" ستحصل على دفعة كبيرة في تطورها التكنولوجي النووي، وستكون في المستقبل قادرة على دخول هذا السوق الحيوي كواحد من الموردين، وليس فقط كمستهلك.