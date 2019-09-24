عدد سكان السعودية حتى منتصف 2019

قالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الثلاثاء، أن عدد السكان في البلاد ارتفع بنسبة 2.4% في منتصف العام الحالي، إلى 34.2 مليون نسمة حتى منتصف 2019.

وحسب بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء ، كان عدد السكان يبلغ 33.4 مليون نسمة في الفترة المناظرة من 2018.

وبلغ عدد السعوديين منتصف 2019، نحو 21.1 مليون نسمة، يمثلون 61.7 بالمائة من السكان.

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بينما بلغ عدد الأجانب 13.1 مليون نسمة يعادلون 38.3 بالمائة من السكان.

كان عدد السعوديين منتصف 2018، نحو 20.77 مليون نسمة (62.2 بالمائة من السكان)، فيما كان الأجانب 12.65 مليون نسمة (37.8 بالمائة).

وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية؛ حيث بلغ عدد المشتغلين في البلاد بنهاية الربع الثاني 2019، نحو 12.86 مليون فرد؛ منهم 9.77 ملايين أجنبي (76 بالمائة)، و3.01 ملايين سعوديين (24 بالمائة). وفق الأناضول