حادث مروع.. شاب يضرب آخر ويلقيه من سيارته أثناء سيرها في أحد شوارع الليث

تحقّق شرطة محافظة الليث، مع شاب قام بضرب آخر ورميه من سيارته في أثناء سيرهما في أحد شوارع المحافظة، مساء أمس.

ووفقاً لـ”سبق”، تلقت الجهات الأمنية بالليث منتصف ليلة أمس، بلاغاً يفيد بوجود شاب ملقى على الأرض في أحد شوارع المحافظة، وعليه آثار ضرب وكسر في قدمه اليسرى.

وعند مباشرة الجهات الأمنية موقع الحادثة؛ اتضح أن الشاب تعرَّض للاعتداء من قِبل شاب آخر كان برفقته في سيارته، إذ قام برميه على قارعة الطريق وفرّ من الموقع، فيما تولى الهلال الأحمر نقل المصاب إلى مستشفى الليث العام لتلقي العلاج.

وأسفرت التحقيقات الأولية عن التعرف على المتهم، والوصول إلى أحد أقاربه من قِبل رجال التحرّي والبحث الجنائي بشرطة المحافظة، قبل أن يبادر بتسليم نفسه للشرطة.

وبحسب المعلومات، فإن الشابين يعملان في قطاعين حكوميين مهمين في المحافظة، وتعود أسباب المضاربة إلى خلافات شخصية بينهما، فيما لا تزال الجهات الأمنية تواصل تحقيقها في الواقعة ومعرفة مُلابساتها.