شهدت منطقة عسير عرضا عسكريا للقوات المسلحة بمناسبة اليوم الوطني 89، واحتفاءً بأُسر أهالي أبطال الحد الجنوبي. ووثقت صور ومقاطع فيديو نشرتها إمارة عسير جانبا من الاستعراض الذي شاركت فيه كتائب من القوات المسلحة وعدد من الآليات العسكرية بالإضافة لعروض القوات الجوية التي شهدتها سماء المنطقة.

واحتشد العديد من أهالي المنطقة حاملين أعلام المملكة ومعبرين عن فخرهم واعتزازهم بالقوات المسلحة وسط أهازيج تصدح بحب الوطن.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو: عرض عسكري للقوات المسلحة بمنطقة عسير احتفالا باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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