بالصور.. أمير جازان بالنيابة يشارك أبناء وذوي الشهداء الاحتفال باليوم الوطني

شارك أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أبناء وذوي أسر شهداء الواجب، اللوحة الوطنية الخاصة بهم، ضمن احتفالات أهالي المنطقة باليوم الوطني الـ89 للمملكة.
وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز، عن سعادته بمشاركته أبناء الشهداء فرحتهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، منوهًا بما يسطره جنودنا البواسل بمختلف القطاعات العسكرية من أعمال بطولية في الحد الجنوبي؛ للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم.
وأكد نائب أمير منطقة جازان، أن ما يقوم به الجنود البواسل، هو محل فخر واعتزاز القيادة الرشيدة والشعب السعودي كافة.
وثمّن الأمير محمد بن عبدالعزيز، ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، من اهتمام ورعاية بأبناء شهداء الواجب، سائلًا الله عز وجل أن ينصر جنودنا الأبطال ويتغمد الشهداء بواسع رحمته وغفرانه.
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