بالصور.. الرحالة «العنزي» يزور 31 دولة للاحتفال باليوم الوطني

بواسطة دراجة نارية، جاب الرحالة محمد راضي العنزي، 31 دولة مختلفة بالعالم، حاملًا العلم السعودي الأخضر، وذلك احتفاء باليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وقال الرحالة العنزي، إن جولته عبر البلدان المختلفة انطلقت العام الماضي، وأطلق عليها اسم مبادرة «فرحة وطن» وشملت 16 عاصمة أوروبية، مضيفًا أنه قرر هذا العام تكرار التجربة مرة ثانية، مع زيادة عدد الدول التي سيزورها، مشيرًا إلى أنه تمكن من زيارة 31 دولة في رحلة استغرقت 50 يومًا، وفقًا لحواره مع «العربية».

وحول مغزى الرحلة، قال العنزي، إنه عبّر بها عن حبه لوطنه، واحتفل باليوم الوطني للمملكة بطريقته الخاصة؛ حيث تجول في 31 دولة وهو يرفع العلم الأخضر.

وتابع الرحالة العنزي قائلًا إنه انطلق في رحلته من السعودية بعد عيد الأضحى الماضي، وكان يهدف إلى الاحتفال باليوم الوطني الـ89، والتعريف بجهود المملكة العظيمة، وإرسال رسالة للمجتمعات التي زارها بمكانة السعودية في نفوس شعبها، وتعريفهم بفرحه الاحتفال، مضيفًا أن جولته انتهت أمس الاثنين، عند سفارة المملكة في فرنسا، موضحًا أنه سيعود للمملكة عبر نفس مسار الرحلة من خلال المرور على 31 دولة.

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وحول الصعوبات التي واجهته خلال رحلته، قال العنزي، إنه عانى من التقلبات الجوية بشكل بسيط، خاصة أثناء مروره بروسيا، موضحًا أنه وفّر ملابس ثقيلة ومقاومة للثلوج والأمطار تحسبًا لأي طارئ.

وأوضح العنزي، أنه من أبرز المواقف التي لاحظها في رحلته، هي الإقبال على صور ولي العهد، مضيفًا أنه حمل معه العديد من الصور لتوزيعها، قائلًا «إن سكان الدول الذين التقى بهم كانوا يطلبون منه صور ولي العهد للاحتفاظ بها، كما أنهم كانوا يطلبون منه الحديث عن رؤية السعودية 2030».

وقي نهاية حديثه، قال الرحالة العنزي إن «أقل شيء أقدمه لوطني أن أهدي هذه المبادرة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين والشعب السعودي».