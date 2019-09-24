معتمَد وموثَّق.. مؤسسة التقاعد تطلق «تعريفًا جديدًا» للمعاش

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الثلاثاء، تعريف المعاش التقاعدي لعملائها في نسخته الجديدة، ويتضمن التعريف بالمعاش للمتقاعد أو المستفيد من إصدار تعريف بالمعاش التقاعدي، معتمد وموثق، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، وذلك لتقديمه للجهات الأخرى ذات العلاقة.

وأوضحت مؤسسة التقاعد أن التعريف الجديد يشتمل على العديد من البيانات المهمة، منها رقم هوية العميل، ومقدار المعاش الشهري، ورقم الآيبان، والحسميات المالية في حال وجودها، كما يتضمن التعريف الرقم المرجعي للخطاب، ورمز الاستجابة السريعة (QRCode).

وأضافت مؤسسة التقاعد، أنه بإمكان عملائها الحصول على تعريف المعاش التقاعدي بكل يسر وسهولة، من خلال الخدمات الإلكترونية للمؤسسة بمجرد التسجيل عبر موقع المؤسسة بالرابط التالي بالضغط هنا.

يذكر أن هذا التطوير والتحسين يأتي سعيًا من المؤسسة العامة للتقاعد؛ لتحقيق أحد أهداف استراتيجيتها 2022، التي تهدف لتقديم الخدمة المميزة للمشترك والمتقاعد والمستفيد.