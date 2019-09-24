بالفيديو إطلاق اسم الملك سلمان على أهم شوارع أبوظبي

دشن الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وذلك تزامنًا مع احتفالات المملكة بيومها الوطني الـ89 وبناء على توجيهات من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد وأوامر من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد

وقال هزاع بن زايد بهذه المناسبة: شهدنا بكل فخر واعتزاز تدشين شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز في أبوظبي شاهدًا على عظمة إنجازات خادم الحرمين الشريفين وعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين وفقًا لصحيفة البيان

ويعد شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أكبر الشوارع الرئيسة وأكثرها حيوية في مدينة أبوظبي ويمتد بطول 46 كيلومترات بدءًا من شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى تقاطع شارعي العلم والكاسر

وهو الشارع الرئيس المؤدي إلى أهم المعالم الحضارية والوطنية والسياحية بأبوظبي مثل صرح زايد المؤسس ومركز المارينا وكاسر الأمواج والمبنى الرئيسي لأدنوك

ويتميز شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز بجمالية التصميم والزراعات التجميلية على جانبيه وإطلالته على مياه كاسر الأمواج ويشهد كثافة في أعداد الزوار والسياح من داخل وخارج الدولة باعتباره أحد أجمل الشوارع الرئيسة في العاصمة أبوظبي