اليوم الوطني / جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تحتفي باليوم الوطني الـ 89



الرياض 25 محرم 1441 الموافق 24 سبتمبر 2019 واس

احتفت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 تحت شعار "همة حتى القمة" بحضور معالي مديرة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى ووكيلات الجامعة وأعضاء الهيئة التعليمية والطالبات.

وبدء الاحتفاء بعرضة سعودية انطلقت من بوابة الجامعة الخارجية ، ثم انتقل الجميع للتجول في معرض اللوحات بمبنى الإدارة الرئيسي ، ومن ثم الانتقال لساحة النافورة الخارجية المقابلة لمبنى الإدارة لحضور العرض الحي والذي بدأ بالسلام الوطني والعرضة

وعقب ذلك بدأ العرض الرياضي لمهارات الطالبات

بعد ذلك بدأ حفل الأوبريت الذي نظمته عمادة شؤون الطالبات متضمنًا إعلان الفائزات بجائزة المسابقة الفنية (أخو نورة) وحمل اسم المسابقة مشتملاً على عدد من اللوحات الفنية منها لوحة باسم أخو نورة استعرضتها طالبات كلية التصاميم والفنون، ولوحة عن توحيد المملكة من تقديم كلية التربية، ولوحة لأبناء المؤسس من كلية اللغات، ولوحة شموخ طويق بعرض من كلية العلوم، وأخيرا اللوحة الختامية الوطنية استعرضتها جميع الطالبات المشاركات.

وستستمر الاحتفالات في الجامعة إلى نهاية يوم بعد غد الخميس على مسارح جميع الكليات.

// انتهى //

15:40ت م

0220



الرياض 25 محرم 1441 الموافق 24 سبتمبر 2019 واساحتفت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 تحت شعار "همة حتى القمة" بحضور معالي مديرة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى ووكيلات الجامعة وأعضاء الهيئة التعليمية والطالبات.وبدء الاحتفاء بعرضة سعودية انطلقت من بوابة الجامعة الخارجية ، ثم انتقل الجميع للتجول في معرض اللوحات بمبنى الإدارة الرئيسي ، ومن ثم الانتقال لساحة النافورة الخارجية المقابلة لمبنى الإدارة لحضور العرض الحي والذي بدأ بالسلام الوطني والعرضة السعودية للطالبات تلاها عرض فريق الكشافة وصاحبه رفع العلم السعودي.وعقب ذلك بدأ العرض الرياضي لمهارات الطالبات الرياضية في ( كرة الطائرة، كرة القدم، الجودو، ركوب الخيل ) ، واختتم العرض بمسيرة لـ 89 دراجة تعرضها كلًا من طالبات ومنسوبات الجامعة.بعد ذلك بدأ حفل الأوبريت الذي نظمته عمادة شؤون الطالبات متضمنًا إعلان الفائزات بجائزة المسابقة الفنية (أخو نورة) وحمل اسم المسابقة مشتملاً على عدد من اللوحات الفنية منها لوحة باسم أخو نورة استعرضتها طالبات كلية التصاميم والفنون، ولوحة عن توحيد المملكة من تقديم كلية التربية، ولوحة لأبناء المؤسس من كلية اللغات، ولوحة شموخ طويق بعرض من كلية العلوم، وأخيرا اللوحة الختامية الوطنية استعرضتها جميع الطالبات المشاركات.وستستمر الاحتفالات في الجامعة إلى نهاية يوم بعد غد الخميس على مسارح جميع الكليات.// انتهى //15:40ت م0220

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