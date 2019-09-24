اليوم الوطني / خدمة فرجت تسهم في إطلاق سراح عدد من الموقوفين في قضايا مالية



الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

شهدت خدمة ( فرجت) في الأيام الماضية تفاعلاً كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين لسداد ديون الموقوفين في قضايا مالية وأسهمت هذه الخدمة في الإفراج عن العديد من الموقوفين في القضايا المالية، الذين سيتمكنون من مشاركة ذويهم فرحة اليوم الوطني، والعمل مستمر على إنهاء إجراءات الموقوفين الآخرين اللذين استفادوا من تفاعل المواطنين والمقيمين و مؤسسات القطاع الخاص مع هذه الخدمة الإنسانية.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمة ( فُرِجَت ) أكثر من ألف مستفيد بمختلف مناطق المملكة، وإجمالي ما تم سداده حتى الآن أكثر من 40 مليون ريال .

وتمكن هذه الخدمة المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء من التبرع لسجناء الحقوق المالية، ومساعدتهم على سداد ديونهم وذلك من خلال منصة "أبشر" بموثوقية وخصوصية عالية .

مما يذكر أن هناك دراسات مستمرة لتطوير خدمة ( فُرِجَت )، حيث أن المرحلة الأولى للخدمة خصصت للموقوفين في القضايا المالية غير الجنائية على ألا تكون لدى الموقوف قضايا أخرى.

وجاءت المرحلة الثانية لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بكافة القطاعات العسكرية .

وتأتي هذة الخدمة ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقفين في القضايا مالية وتعزيز الجانب الإنساني والاجتماعي في نفوس أبناء هذا الوطن الغالي.

// انتهى //

15:38ت م

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