اليوم / محافظة الدرب تحتفي باليوم الوطني



جيزان 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

احتفى أهالي محافظة الدرب التابعة لمنطقة جازان أمس باليوم الوطني الـ 89 , بحضور محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني ورئيس بلدية المحافظة المهندس محمد بن محسن خرمي , وذلك بساحة الاحتفالات التابعة لبلدية المحافظة.

وبدأ الحفل الخطابي المقام لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقى محافظ الدرب كلمة رفع في مستهلها باسمه ونيابة عن مشايخ وأهالي الدرب أٍسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة اليوم الوطني , سائلا الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.

واستعرض ما حضيت وتحضى به محافظة الدرب من مشروعات تنمية شملت مختلف مجالات الحياة , منوهاً بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة , لكافة الأعمال والمشروعات التي تشهدها المحافظة وتلبية احتياجات الأهالي والمقيمين بها من الخدمات والمشروعات التنموية كغيرها من محافظات ومراكز المنطقة.

إثر ذلك توالات فقرات الحفل التي تضمنت حواراً عن مستقبل الوطن ألقاه الطالب "أيمن سوادي" والطالبة "ميار المصبح" وفلماً وثائقياً عن حياة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ , وألقيت قصيدة شعرية وأوبريت بعنوان"همة حتى القمة" ، كما أطلقت الألعاب النارية التي زينت سماء الحفل , فيما كرم محافظ الدرب الفائزين في مسابقة المرسم الحر والفرق الفائزة بالمسابقة

//انتهى//

15:37ت م

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جيزان 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واساحتفى أهالي محافظة الدرب التابعة لمنطقة جازان أمس باليوم الوطني الـ 89 , بحضور محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني ورئيس بلدية المحافظة المهندس محمد بن محسن خرمي , وذلك بساحة الاحتفالات التابعة لبلدية المحافظة.وبدأ الحفل الخطابي المقام لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقى محافظ الدرب كلمة رفع في مستهلها باسمه ونيابة عن مشايخ وأهالي الدرب أٍسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة اليوم الوطني , سائلا الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.واستعرض ما حضيت وتحضى به محافظة الدرب من مشروعات تنمية شملت مختلف مجالات الحياة , منوهاً بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة , لكافة الأعمال والمشروعات التي تشهدها المحافظة وتلبية احتياجات الأهالي والمقيمين بها من الخدمات والمشروعات التنموية كغيرها من محافظات ومراكز المنطقة.إثر ذلك توالات فقرات الحفل التي تضمنت حواراً عن مستقبل الوطن ألقاه الطالب "أيمن سوادي" والطالبة "ميار المصبح" وفلماً وثائقياً عن حياة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ , وألقيت قصيدة شعرية وأوبريت بعنوان"همة حتى القمة" ، كما أطلقت الألعاب النارية التي زينت سماء الحفل , فيما كرم محافظ الدرب الفائزين في مسابقة المرسم الحر والفرق الفائزة بالمسابقة الرياضية //انتهى//15:37ت م0218

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