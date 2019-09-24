اليوم الوطني / سفارة المملكة لدى قبرص تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني للمملكة



نيقوسيا 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

أقامت سفارة المملكة العربية

وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قبرص خالد بن محمد الشريف, كلمة بهذه المناسبة تحدث فيها عن إنجازات المملكة والعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين ورغبة البلدين في تطويرها.

من جانبه ألقى وزير الطاقة والصناعة والتجارة يورو غوس لاكوتريبس, ممثلا عن رئيس الجمهورية, كلمة هنأ فيها المملكة قيادة وحكومة وشعباً باليوم الوطني وأشاد بالعلاقات المتميزة بين البلدين وتتطلع الحكومة والشعب القبرصي لمزيد من التعاون بين البلدين.

وجرى خلال الحفل عرض فيلم عن نهضة المملكة وأهم الإنجازات التي تحققت في السنوات الماضية, وقد شاركت في الحفل فرقة المكفوفين الموسيقية في نيقوسيا بعزف النشيد الوطني السعودي والقبرصي وبعض المقطوعات الموسيقية.

// انتهى //

15:36ت م

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نيقوسيا 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأقامت سفارة المملكة العربية السعودية في نيقوسيا أول حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني للمملكة في جمهورية قبرص, بحضور كبار مسؤولي الحكومة القبرصية والرئيس الأسبق للجمهورية فاسيليو , ورؤساء البعثات الدبلوماسية ورجال الأعمال ولفيف من الأكاديميين والمثقفين والإعلاميين.وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قبرص خالد بن محمد الشريف, كلمة بهذه المناسبة تحدث فيها عن إنجازات المملكة والعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين ورغبة البلدين في تطويرها.من جانبه ألقى وزير الطاقة والصناعة والتجارة يورو غوس لاكوتريبس, ممثلا عن رئيس الجمهورية, كلمة هنأ فيها المملكة قيادة وحكومة وشعباً باليوم الوطني وأشاد بالعلاقات المتميزة بين البلدين وتتطلع الحكومة والشعب القبرصي لمزيد من التعاون بين البلدين.وجرى خلال الحفل عرض فيلم عن نهضة المملكة وأهم الإنجازات التي تحققت في السنوات الماضية, وقد شاركت في الحفل فرقة المكفوفين الموسيقية في نيقوسيا بعزف النشيد الوطني السعودي والقبرصي وبعض المقطوعات الموسيقية.// انتهى //15:36ت م0217

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